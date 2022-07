Supermarkten overwegen miljoenenclaims als boeren distributiecentra blokkeren

BOERENPROTEST Boeren rijden met trekkers snelwegen op en stichten brand • Man aangehou­den na blokkade op A28

De boeren waren maandag sinds het middaguur op verschillende plekken in het land opnieuw de weg op gegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, stonden vandaag tractoren en kan het verkeer niet doorrijden. In de avond werd zelfs op meerdere plaatsen brand gesticht. Lees hieronder alles terug in ons liveblog.

28 juni