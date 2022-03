Supporters GA Eagles hangen opvallend spandoek aan Peperbus in Zwolle: ‘Als laatste naar boven, als eerste weer terug’

VIDEO Straten in wijk in Zwolle adopteren kloosterka­mers voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Het leek net een gevangenis’

Met enkel een bed en een kast waren de dertig kamers voor Oekraïense vluchtelingen in het Dominicanenklooster in Zwolle verre van gezellig. Inwoners van de wijk Assendorp kwamen daarom in actie. Veel straten adopteerden een kamer om deze in te richten. Er waren meer aanmeldingen van straten dan er kamers zijn. ,,Dit is echt typisch voor onze wijk.”

