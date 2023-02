Sushizaak in Zwolle 3 maanden gesloten door burgemeester: ‘Nooit eerder meegemaakt in ons centrum’

UPDATEEerst een overval, toen een massale vechtpartij en nu zelfs langdurige sluiting van een sushi-restaurant op last van de burgemeester. Het is de laatste tijd wel raak in wijkwinkelcentrum Aa-landen in Zwolle. Over het hoe en waarom van de sluiting wil de gemeente niets zeggen.

Sinds gisterochtend is het donker in het pand van I Love Sushi in het overdekte winkelcentrum in de Zwolse wijk Aa-landen. Een plakkaat - niet meer dan een A4'tje - op de deur verklaart hoe dat kan. ‘Pand gesloten', staat er op. Op last van burgemeester Peter Snijders.

En op grond van artikel 2.78 van de plaatselijke verordening waarin staat dat de burgemeester een pand mag sluiten ‘in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid af als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden’. Niemand mag de zaak nog buiten zijn toestemming betreden.

Het gesloten pand bij de ingang van het winkelcentrum.

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het pand voor de komende drie maanden is gesloten, maar wil over het hoe en waarom verder niets zeggen. ,,Doen we nooit in dit soort gevallen’’, zegt ze. Dat heeft met privacy te maken. Ook de eigenaar van het restaurant laat weten dat hij op dit moment ‘vanwege het onderzoek’ nog niets kwijt wil. ,,We willen eerst alles op een rijtje hebben.’’

De sluiting volgt na een roerig begin van het jaar in het wijkwinkelcentrum. Zo werd vrijdag 6 januari de sushi-zaak overvallen. Rond 22.00 uur waren zes medewerkers aan het opruimen toen er een man binnenkwam die dreigde met een pistool. Een medewerker raakte gewond door een klap op het hoofd.

De brief van de burgemeester hangt ook bij de andere ingang van de zaak.

Drie dagen later moest de politie weer uitrukken voor een grote vechtpartij bij het winkelcentrum. Tien tot vijftien mensen gingen met elkaar op de vuist en er werden vijf jonge mannen gearresteerd.

Of die zaken iets te maken hebben met de sluiting van het restaurant, is dus niet duidelijk. ,,Ook daar kunnen we niets over zeggen’’, besluit de woordvoerder. De restauranteigenaar sluit zich bij die woorden aan.

Quote Vreemd, het is hier op die paar incidenten na niet onrustig. Er gebeurt weinig Christiaan Wenting, bezoeker winkelcentrum Aa-landen

In het centrum is het een zaterdag als alle andere. Hooguit houdt er eens iemand halt om het officiële papiertje van de gemeente Zwolle nader te inspecteren. ,,Dicht?’’ reageert Christiaan Wenting. ,,Kan best, de openingstijden wisselen nogal.’’

Als hij hoort dat dit keer de burgemeester ervoor zorgt dat er geen sushi bereid wordt, oogt hij verrast. ,,Tjonge, het is hier op die paar incidenten na niet onrustig. Er gebeurt weinig.’’ Wenting weet waar hij over praat. De Zwollenaar houdt met zijn scootmobiel figuurlijk de wacht bij de ingang van het overdekte centrum en staat hier vaak.

De ingang van winkelcentrum Aa-landen, links de gesloten sushizaak.

Joop Mensink zit met zijn tabakshop pal naast de gesloten sushizaak. ,,Spijtig’’, noemt hij de situatie, maar van ongerustheid is geen sprake. Het is volgens hem toch echt meer aan Henk Westenberg als voorzitter van de lokale ondernemersvereniging om hier iets over te zeggen.

Westenberg, die verderop in het overdekte centrum een Etos-filiaal bestiert, laat weten niet vooraf te zijn geïnformeerd over de sluiting van de zaak. ,,Er wordt veel gespeculeerd, maar het is niet onrustig in ons winkelcentrum.’’ Hij verzekert geen verdere details te kennen over de sushizaak of de eigenaar. Bijzonder is de verplichte sluiting wel, beseft hij. ,,We zitten sinds 1978 in het centrum, maar dit hebben we hier nooit eerder meegemaakt.’’