Sushizaak in Zwolle drie maanden gesloten door burgemeester

Eerst een overval, toen een massale vechtpartij en nu zelfs langdurige sluiting van een sushi-restaurant op last van de burgemeester. Het is de laatste tijd wel raak in wijkwinkelcentrum de Dobbe in Zwolle. Over het hoe en waarom van de sluiting wil de gemeente niets zeggen.

Sinds gisterochtend is het donker in het pand van I Love Sushi in het overdekte winkelcentrum in de AA-landen. Een plakkaat - niet meer dan een A-viertje - op de deur verklaart hoe dat kan. ‘Pand gesloten', staat er op. Op last van de burgemeester.

En op grond van artikel 2.78 van de plaatselijke verordening waarin staat dat de burgemeester een pand mag sluiten ‘in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid af als er naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden’. Niemand mag het pand nog buiten zijn toestemming betreden.

Geen commentaar

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het pand inderdaad voor de komende drie maanden is gesloten, maar wil over het hoe en waarom verder niets zeggen. ,,Doen we nooit in dit soort gevallen’’, zegt ze. Dat heeft met privacy te maken. Bij het restaurant is (nog) niemand bereikbaar voor commentaar.

Neppistool

Wel is het zo dat het al een tijdje onrustig is in het winkelcentrum. Zo werd op vrijdag 6 januari de sushi-zaak overvallen. Rond 22.00 uur waren zes medewerkers aan het opruimen toen er een man binnenkwam die dreigde met (vermoedelijk) een neppistool. Een medewerker raakte gewond door een klap op het hoofd.

Drie dagen later moest de politie weer uitrukken voor een grote vechtpartij bij het winkelcentrum. Tien tot vijftien mensen gingen met elkaar op de vuist en er werden vijf jonge mannen gearresteerd.

Of die zaken iets te maken hebben met de sluiting van het restaurant, is dus niet duidelijk. ,,Ook daar kunnen we niets over zeggen’’, besluit de woordvoerder.