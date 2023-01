Suzanne heeft een bubbelbad voor dwergkeeshondjes: 'Het voelt voor hen als een dagje wellness'

Suzanne kreeg vorig jaar een ‘pommetje’. Voor de vachtverzorging zocht ze een salon in de buurt. “Ik kwam er snel achter dat in de buurt niks zat voor een dwergkeeshondje. Daarvoor moest ik eerst naar Amsterdam. De hondjes hebben een dubbele vacht, en het funeste is wanneer je in de ondervacht knipt, de kans groot is dat ze helemaal kaal worden. Ik ben een dierenvriend en had geen baan, dus dacht: waarom doe ik het niet zelf? Ik volgde verschillende cursussen en heb het nu onder de knie.”

Bubbelen voor een mooie vacht

Wat direct opvalt als je Suzannes zaak in Stadshagen betreedt, is het bubbelbad, bedoeld als ozonbad voor hondjes. “Dat heeft verschillende voordelen”, stelt ze. “De stof ozon doodt bacteriën en schimmels. Dat opent de poriën van de huid, zodat de huid gezonder wordt en er weer vacht groeit. Op die manier kunnen kale honden ook weer een volle vacht krijgen.”

Ook tijdens de ugly fase, een fase waarin honden een vachtwissel meemaken, is het bubbelbad volgens Suzanne een geschikte optie. “De honden komen sneller door de fase heen en verharen minder.”

Maskertje erbij

Bij een behandeling worden de dwergkeeshondjes eerst gewassen met shampoo. “Daarna zet ik ze in een vachtmasker. Dat masker laat ik even intrekken, en vervolgens gaan ze twintig minuten bubbelen.”

Het bubbelbad.

Verzorging van de vacht

De dwergkeesjes hoeven niet per se in het bubbelbad. “Bij mijn zaak was en droog ik ook. De hondjes hebben een lastige vacht, dus als je ze op laat drogen, raakt het haar in de knoop. Sommige mensen vinden het fijn als ik de verzorging van de vacht van hun hond op me neem.”

Kort knippen

Suzannes klanten komen volgens haar uit heel Nederland vandaan, zoals uit Groningen, Arnhem en Deventer. In Zwolle is de salon nog niet zo bekend. “Misschien doordat veel mensen nog naar een gewone trimsalon gaan met hun dwergkeesje.” Zo’n ‘gewone’ salon is volgens Suzanne niet altijd een goed idee. “In veel salons knippen ze de honden standaard heel kort. Bij deze hondjes vind ik dat juist heel jammer.”

Een dagje naar de wellness

En wat vinden de honden er zelf van? “Ze vinden het heerlijk. Na het bad zijn ze helemaal uitgeteld. Je kunt je hond als je hem ophaalt in de mand leggen. Het is net alsof ze een dag naar de wellness zijn geweest.”

