Teleurstelling bij PEC Zwolle-supporters om ‘onverwachts’ vertrek Schreuder: 'Maar wij blijven altijd komen’

Verwarde Duitse vrouw rijdt kilometers lang ‘immer gerade aus’ tijdens dollemans­rit op N35: man springt uit auto

Ze zaten gezellig met zijn tweeën een hapje te eten bij een wegrestaurant in Osnabrück, zoals ze wel vaker deden. Het leek een doodnormale zondagmiddag. Totdat de vrouw uit Duitsland plots in verwarde toestand in de auto stapte. Samen met haar man reed ze meer dan 100 kilometer rechtdoor. Op de N35, ter hoogte van Wierden, sprong de man uit de auto. „Hij riep om hulp.”