Tennisclub mikt met vier padelbanen op jonger publiek in Dalfsen: ‘Een investering in de toekomst’

Gemeente, geef duidelijk­heid! Dat roept buurt op nu bouw drie windmolens bij Zwolle dichterbij komt

,,De onzekerheid knaagt”, zegt Arjan Koster van Duurzaam Tolhuislanden. De plannen voor drie windmolens op het uitgestrekte, groene gebied in het noordoosten van Zwolle zijn bijna rond, er ligt een conceptvergunning. Maar er is nog één ding onzeker: gaat de uitbreiding van industrieterrein Hessenpoort de boel in de weg staan? Koster roept daarom op: gemeente, leg de plannen op tafel. Maar dat gaat nog niet zo makkelijk.