Terug naar de oertijd met de Oerschool van het IVN in Zwolle

De Oerschool begint op 17 september en vindt vervolgens één keer per maand plaats bij de Klooienbergboerderij aan Klooienberglaan 1 in Zwolle. Er zijn negen bijeenkomsten en deelname kost in totaal 50 euro. Aanmelden kan via oerschool@ivnzwolle.nl. Meer informatie via de website.