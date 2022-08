Thijs bespaart door voor huisgenoten te koken: ‘Met z’n allen eten is vooral gezelliger, maar ook goedkoper’

Thijs studeert psychomotorische therapie aan Hogeschool Windesheim en is lid van studentenvereniging Absens Carens. Hij woont met drie andere medestudenten in een studentenhuis aan de Obrechtstraat in Zwolle. ,,In principe doet iedereen boodschappen voor zichzelf, maar uiteraard eten we ook vaak samen. Daarvoor hebben we een groepsapp waarin we elkaar laten weten wie thuis eet en wie kookt. Al zijn er geen harde afspraken. Iedereen gaat en staat waar hij wil. Op donderdag hebben we ook dispuutavond en dan eten we ook vaak daar.”