Thomas Kamphuis redt in 810 pagina’s historie van Zwolse wijk: van kattenschutter tot overval op bloemenman

Zwollenaar Vincent Wever nieuw Statenlid GroenLinks Overijssel: ‘Eerlijker, socialer en duurzamer’

Vincent Wever (41) is gisteren geïnstalleerd als nieuw Statenlid voor GroenLinks Overijssel. De Zwollenaar is de opvolger van Manouska Molema, die wethouder is geworden in de gemeente Groningen.

29 september