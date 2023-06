Tielbeke uit Lemelerveld neemt transport boeken van CB over

Esmée van der Veen uit Hattem wil de Max Verstappen van het kleiduiven­schie­ten worden

,,Hup! Ja! Yo!’’, klinkt het op de schietbaan in Emmen. Tussen de weilanden en windmolens toont Esmée van der Veen uit Hattem haar spierballen in een echte mannensport. Ze staat haar mannetje. Maar wat nog veel belangrijker is: ze gaat met TeamNL als vrouwelijke schutter naar de Europese Spelen in Polen, strijden om het eremetaal.