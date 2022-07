Tieners laten puinhoop achter in Zwolse autowasbox, tot verdriet van Ali: ‘Tranen in mijn ogen’

Kinderen met en zonder beperking kunnen in deze speeltui­nen in Zwol­le-Zuid al samen spelen

Deze week worden twee vernieuwde speeltuinen in Zwolle-Zuid geopend. Ze zijn op verzoek van moeders van kinderen met een beperking inclusief gemaakt: hun rolstoelafhankelijke kinderen kunnen er nu samen met buurtgenoten spelen. Een initiatief dat mogelijk in elke wijk in Zwolle navolging krijgt. ,,Die blije gezichtjes, daar doe je het voor.’’

