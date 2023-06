Tientallen automobilisten betrapt met mobiel achter het stuur op ‘dodenweg’ N50

programma Zwolle Prachtig affiche in Emmeloord, Unicum wil ambities kracht bijzetten en DOS’46 aast op eerherstel

Zes wedstrijden, zes zeges. De regionale amateurclubs zijn uitstekend van start gegaan in de nacompetitie, wat betekent dat we een spetterend weekeinde kunnen verwachten. De kraker tussen Flevo Boys en asv Dronten steekt er bovenuit, SC Genemuiden kan de volgende ronde al ruiken en Unicum begint aan de jacht op promotie naar de eerste klasse. Ook in het korfbal staan belangrijke duels op het programma.