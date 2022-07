Tijd van ‘zomaar de kettingzaag’ is met aanstellen bomenadviescommissie in Zwolle voorbij

Sonarboot vindt per toeval autowrak in Zwolse wetering, maar hoe het daar komt? Niemand weet het

Geen sporen in het riet, geen slachtoffers te bekennen en de kentekenplaten zijn van de bumper afgeschroefd. De ontdekking van een autowrak in de Nieuwe Wetering in Zwolle is een toevalstreffer. Hoe lang het er al ligt? Niemand die het weet. ,,Het is geen recent ongeval geweest.’’

