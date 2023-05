Tijdelijke vergunning zorgt voor chaos bij klagende buren én feestlocatie in Heino: ‘Zo onduidelijk’

met video Quillian (18) als mbo-stu­dent geweigerd bij horeca in Zwolle: ‘Samenle­ving kijkt neer op het mbo’

Quillian Blom (18) uit Apeldoorn is verkozen tot landelijke ambassadeur van het mbo. Hij draagt de eretitel een jaar en wil daarin het mbo in een beter daglicht stellen. Want hoe kan het dat je als mbo-student in Zwolle wordt geweigerd bij een club, waar je wel naar binnen mag als je een hbo-opleiding volgt? ,,De Nederlandse samenleving kijkt neer op het mbo.”