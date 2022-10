Toch weer bomvolle treinen op flessenhals Zwolle-Amersfoort: ‘We doen het uiterste’

28 nieuwe stolper­stei­ne in Zwolle onthuld: ‘Fijn om er bij stil te staan’

Kleine, gouden struikelstenen met de namen van slachtoffers van het Duitse bewind. Wie in Zwolle naar de grond kijkt, komt ze steeds vaker tegen. Vrijdagmiddag onthulde Zwolle 28 nieuwe ‘stolpersteine’. Want: ‘een mens is pas vergeten, wanneer je zijn naam bent vergeten’.

1 oktober