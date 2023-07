Toen in Zwolle: bij deze kiosken voor het station haalde je sigaretten en sigaren

Eindelijk actie op terrein roemruchte discotheek de Bierton in Zwolle: dit komt er voor terug

Na jaren van leegstand en verloedering doet de sloopkogel zijn werk op het terrein van de Bierton, de roemruchte discotheek van weleer in Zwolle. De grote feestzaal is al tegen de vlakte gegaan en volgend jaar komen er twee gebouwen met woonruimte voor mensen met verstandelijke beperking én horeca voor terug. ,,Er zit wat vervuiling in de grond.”