Topdrukte bij uitzendbureau voor Oekraïnse vluchtelingen in Zwolle: ‘Honderd aanmeldingen per dag’

,,Het is ongelooflijk. Vrijdagmiddag was het voor vluchtelingen mogelijk om potentiële werkgevers te ontmoeten. Wij hadden tien mensen uitgenodigd, maar er kwamen veertig vluchtelingen opdagen. Ik schrok me rot. Via internet komen er gemiddeld honderd nieuwe inschrijvingen per dag bij. Wij zijn gestopt met online adverteren voor ons uitzendbureau, omdat we het niet meer konden bolwerken.”