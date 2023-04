Trainer André Biemans verlaat alsnog handbalsters Zwolle: ‘Iemand nodig die boven speelsters staat’

Huh, wat doet Zwolle in The New York Times?

Dan sla je midden in The Big Apple je vers gekochte The New York Times open en zie je plotseling twee volle pagina’s over de bloeiende economie van Oost-Nederland, met als klapstuk een idyllisch plaatje van de Thorbeckegracht in Zwolle. Het overkwam RTL-correspondent Erik Mouthaan, die er verbaasd over twitterde. Dit is hoe het zit.