Tranen in ogen van Angelique uit Zwolle na excuses voor slavernijverleden: ‘De erkenning is heel mooi’

met video Hoe houdt IJsbeelden Festival in Zwolle energiekos­ten binnen de perken? ‘Het is hier min 10’

600.000 kilo aan ijs transformeren kunstenaars tot van alles en nog wat voor het IJsbeelden Festival in Zwolle. In een grote tent staan ze al dagen in de vrieskou te werken: de temperatuur is ver onder 0 graden Celsius. Maar met de stijgende energiekosten is dat een enorme worsteling. Hoe houden ze de kosten laag? ,,Ik heb sterk afgewogen het niet door te laten gaan dit jaar.”

15 december