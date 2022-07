Treinverkeer tussen Zwolle en Groningen ontregeld door defecte bovenleiding

Bouw 'studenten­hui­zen’ voor ouderen in Zwolle begonnen: ‘Heb behoefte aan gezelschap’

De eerste palen zijn de grond in: in Zwolle is de bouw van het 'studentenhuis voor ouderen’ in de Albert Cuypstraat begonnen. Een nieuw concept in Zwolle. 70-plussers kunnen vanaf de zomer van 2023 samenwonen in een zogenaamd SamSam Huis, waar ze naast een eigen appartement een woonkamer, hobbykamer, keuken en logeerkamer delen. ,,Ik wil met mensen wonen die met mij op pad willen.”

21 juli