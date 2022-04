Treinverkeer tussen Zwolle en Meppel weer hervat

Wilde 'moordenaar van Henk Wolters' ons met deze brief op een dwaalspoor zetten? Justitie denkt van wel

Wilde Michel ‘De Gier’ B. de politie in Zwolle na de vondst van een ondergronds wapendepot op een dwaalspoor brengen? Justitie vermoedt dat hij een anonieme brief stuurde waarin stond dat de opslag van Henk Wolters was. Die was driekwart jaar eerder doodgeschoten. Dóór De Gier, stelt de officier van justitie, die 27 jaar celstraf eist.

20 april