Treurige vondst bij Albert Heijn in Zwolle: ‘Gratis, 8 weken oud’

Zwollenaar Tinus (86) dreigt na 35 jaar te moeten stoppen met bouw huisjes voor zigeuners: ‘Zou rampzalig zijn’

In relatieve stilte heeft Tinus Wolters (86) al bijna 35 jaar met de stichting ‘Zending Nieuw Leven’ huisjes voor met name zigeuners in Roemenië gebouwd. De opslaglocatie in Zwolle moet plaatsmaken voor woningen en een nieuwe locatie is nog niet in zicht. Hij vreest dat het werk noodgedwongen moet stoppen. „Dat zou rampzalig zijn.”

9 juni