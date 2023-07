Tuinen bewonderen in het Vechtdal: elke tuin is weer anders

Jaap Grolleman uit Hattem is een moderne Marco Polo in Shanghai: ‘Ik dacht dat ik nooit Chinees zou leren’

In de zomerreeks Verhuisbericht bezoekt Ronald Kamps geëmigreerde streekgenoten. Vandaag: Jaap Grolleman (34) in Shanghai. Ze praten over heel Hattem in één flat, over geld verbranden, over eten voor de doden. Over nederigheid. En het gesprek gaat over de overeenkomst tussen expat- en hondenjaren.