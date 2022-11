Spits­strook dwingt verkeer A28 bij Zwolle vaart te minderen, maar dat doet lang niet iedereen: ‘Zie je heel veel’

Jakker je over de snelweg A28 bij Zwolle, schiet de smalle spitsstrook open. Gevolg: de maximumsnelheid keldert van 100 naar 80 kilometer per uur. Maar wie mindert er echt vaart? ,,De situatie moet automobilisten het gevoel geven dat te hard rijden gevaarlijk is of er moet zwaar gehandhaafd worden.’’

30 oktober