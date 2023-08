Twee gewonden bij ongeluk met auto’s op kruising bij Heino

Strijd van Johan (84) tegen overheid stopt zelfs niet met zijn dood: 'Hij heeft zijn wensen bij me neergelegd’

Johan Groten (84), die jarenlang tegen de overheid streed voor een brug naar zijn huis in de uiterwaarden van de IJssel, is overleden. De markante Zwollenaar voerde op zijn sterfbed nog een laatste overleg met z’n advocaat. ,,‘Het is over en uit’, was het eerste wat hij me zei.’’