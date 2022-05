Twee jongens trappen deur in en redden man uit brandende flat in Zwolle: ‘Had veel slechter kunnen aflopen’

met video Dennis en Wilma hebben lek in Openlucht­bad Zwolle snel boven water (en zo doen ze dat)

Het lek in het Openluchtbad van Zwolle is boven water. Op meerdere plekken in een van de baden sijpelt het water weg bij een lekke naad. Een gespecialiseerd bedrijf uit Hilversum had vanochtend niet lang nodig om het lek te detecteren. Tot de reparatie blijft het zwembad gedeeltelijk gesloten.

5 mei