Twee mannen uit Zwolle opgepakt voor mishandeling van 9-jarig jongetje

Claxon verraadt doorrijder in Zwolle, politie ‘hoort’ de man voorbij rijden

Een automobilist die vanavond was doorgereden na een kop-staartbotsing in Zwolle, is verraden door zijn claxon. Politieagenten ‘hoorden’ de auto rijden omdat de toeter vermoedelijk door de klap was blijven hangen.