Twijfelgevallen bij PEC Zwolle voor duel met Roda JC, Schreuder verwacht Van den Belt gewoon op het veld

Belangstelling Feyenoord

Younes Taha werd vrijdag tegen Top Oss gewisseld en ging strompelend van het veld, maar hij is wel beschikbaar in Kerkrade. ,,Hij had een knietje gekregen en had daar last van.” Het is onzeker of Gabi Caschili en Tomislav Mrkonjic fit genoeg zijn om tot de wedstrijdselectie te behoren.