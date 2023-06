Twist tussen grillrooms Pinguin en Panda in Zwolle beslecht: ‘Het was een nachtmerrie’

Zorginitia­tief van Windesheim in Zwolle wint half miljoen met prestigieu­ze onderwijs­prijs: ‘Dit wordt alleen maar groter’

Hogeschool Windesheim in Zwolle is derde geworden in de strijd om de Nederlandse Onderwijspremie, de hoogste onderscheiding in het mbo en hoger onderwijs. De school hengelt daarmee een half miljoen euro binnen. Windesheim werd genomineerd met een zorginitiatief waarbij werken en leren in de zorg direct gecombineerd wordt. Daarmee behouden zorginstellingen hun personeel, dat maar al te schaars is. ,,Het is pionieren.”