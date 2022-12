Tyson (20) wordt beroofd van Playstation in Zwols park, maar steekt dief neer. Met grote gevolgen...

Lichtjes­tocht bij graven oorlogs­slacht­of­fers met kerst in Zwolle op de tocht? Gemeente beraadt zich

Er zijn in Zwolle zorgen over de toekomst van de lichtjestocht: het met kerst aansteken van kaarsen bij graven om oorlogsslachtoffers te gedenken. Stefan Meekers begon er in 2020 in Zwolle mee. Hij is nogal geschrokken na een gesprek met de gemeente. ,,De boodschap was dat we moesten stoppen.”

3 december