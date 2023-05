Uitdragen nieuwe slogan Zwolle kost dik zes ton, raad houdt vinger aan de pols: ‘Is het wel effectief?’

indebuurt.nl Marjolijn heropent ruilkast voor planten­stek­jes (en op deze plekken in Zwolle kun je ruilen)

Het kan weer: je kamerplantje (of stekje) inruilen voor een andere plant. Althans, bij de stekjeskast in de voortuin van Marjolijn Wibier (35). De Zwolse biedt samen met nog vijf andere plantenliefhebbers uit de Hanzestad stekjesruil aan. “Het ruilseizoen is weer begonnen en ‘The Greenhouse’ is weer open!”