Uitslagenavond in Zwolle: blijft ChristenUnie de grootste?

‘#Opgezwolle for Ukraine’: Zwolle komt met ‘groot konvooi’ in actie voor makers van enorme letters

Vorig jaar op Bevrijdingsdag onthulde Zwolle de enorme letters ‘#Opgezwolle’. De letters waren gemaakt in Oekraïne. Bijna een jaar later ligt dat land onder vuur en wil ‘#Opgezwolle for Ukraine’ iets terugdoen. Een konvooi met voertuigen brengt goederen en in een schip in de stadsgracht is wellicht plek voor opvang.

11 maart