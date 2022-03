Uitspraken Fortuna-trainer Ultee zetten PEC op scherp: ‘Dat raakte ons wel even’

,,Hij had in de media gezegd dat we er niet meer toe deden en dat hij het mooi vond dat we steeds uitspraken deden dat we er nog voor streden, maar dat hij het niet echt meer bepalend vond. De trainer liet het nog even zien in de voorbespreking, dat raakte ons wel even”, onthulde de aanvoerder. ,,Dan is het lekker dat je hem daarvoor op z’n strepen kan zetten.”

Van Polen zag dat de wissels cruciaal waren bij de totstandkoming van de zege. ,,Zij hadden een bepalende rol. Er kwam meer voetbal in en op dat moment hing de treffer in de in de lucht. Dan is het lekker dat hij valt. Zij waren de morele winnaar geweest met een punt, wij moesten winnen om van de laatste plek af te komen. Dat dat lukt, is zó lekker”, aldus een breeduit lachende Van Polen, die een echte degradatiewedstrijd had gezien.

,,Geen goed voetbal, lange ballen, veel fouten. We hadden wel de intentie om druk te zetten, maar waren in balbezit zo slordig, dat je daar eigenlijk niet komt, omdat het veld te groot werd. In de tweede helft heb je dat meer gezien, omdat het voetbal toen beter was.”