Uittip! Eerste pontje nabij Zwolle vaart weer (en dan kun je dit laarzenpad lopen)

Universiteit Twente en Hogeschool Windesheim gaan inniger samenwerken. De onderwijsinstellingen tekenen vandaag een convenant, waardoor vaker medewerkers en studenten van de universiteit van Enschede in Zwolle te vinden zijn. Het is volgens bestuurders geen opmaat naar een fusie of ‘eigen universiteit’ in Zwolle. ,,Dat is niet meer van deze tijd.”