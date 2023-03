Unicum haakt af in titelrace en verliest bovendien aantal spelers aan de concurrent

Hebben ze in Overijssel de oplossing gevonden voor het propvolle stroomnet?

Tien bedrijventerreinen in Overijssel en Gelderland - waaronder in Zwolle, Deventer, Zutphen en Harderwijk - worden een smart energy hub. Het is dé oplossing voor problemen met het propvolle stroomnet. Het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort en de Marssteden in Enschede lopen voorop. Hoe werkt zo’n hub nu eigenlijk?