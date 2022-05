Uniek: Zwollenaar krijgt straf voor deelname aan hanengevechten, ‘heb ze gewoon voor de lol!’

met video Stoelen eruit, brancards erin: me­ga-ambulance van Zwolle naar Oekraïne

Een tot ambulance omgebouwde bus is deze week vanuit Zwolle naar het oorlogsfront in Oekraïne vertrokken. Hulporganisatie 4M, dat kantoor houdt in de Overijsselse hoofdstad, leverde een belangrijke bijdrage. Het bijzondere voertuig werd in Hattemerbroek volgeladen met medische hulpmiddelen.

12 mei