‘Unieke kans’ in Zwolle: Jeremy Loops komt naar poppodium Hedon

Het is poppodium Hedon gelukt om de populaire Zuid-Afrikaanse zanger Jeremy Loops voor een show naar Zwolle te halen. De artiest komt op dinsdag 27 september naar Hedon. Dit is volgens het poppodium ‘een unieke kans’ om Jeremy Loops alsnog te zien spelen. Zijn beide shows in de Amsterdamse Melkweg waren namelijk al geruime tijd uitverkocht.

De kaartverkoop voor Loops in Hedon start vandaag om 09.00 via de website hedon-zwolle.nl en via Plato te Zwolle. Het concert komende maand begint om 20.00 uur.

Jeremy Loops heeft - volgens een passage in het persbericht van Hedon - een cultstatus in zijn geboorteplaats Kaapstad door een bijzonder goed verkocht album en daarnaast internationaal succes. De Zuid-Afrikaanse artiest speelde zichzelf in de kijker door zijn support-tour voor de grote stadionband Twenty One Pilots en een uitverkochte Europese headline tour waarin hij 30.000 tickets verkocht.

Inmiddels speelt Loops over de hele wereld, verkoopt hij zaal na zaal uit, waaronder een headlineshow in het iconische O2 Academy Brixton in Londen. Ook in Nederland wist Jeremy in het verleden meermaals Paradiso Amsterdam uit te verkopen. Deze zomer geeft hij naast het optreden in Zwolle ook twee uitverkochte shows in de grote zaal van het Amsterdamse podium Melkweg.

Loop-pedals

Zoals zijn naam suggereert gebruikt Loops zijn loop-pedals als integraal onderdeel van zijn liveshows. Daarbij maakt hij gebruik van elementen uit een breed muzikaal spectrum: ‘Een overweldigende mix van moderne folk, hiphop, bluegrass, funk en stokoude blues.’