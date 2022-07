Van de eregalerij van PEC Zwolle naar het presidentiële paleis in Ierland: ‘Vreselijk leuk en ook eervol’

Vijf huisartsen nemen 2400 ‘dakloze’ Zwolse patiënten over: ‘Bij nood kan er toch veel’

De oplossing voor de 2400 Zwollenaren die door het omvallen van huisartsenpraktijk Hamoen plots zonder huisarts kwamen te zitten, is nabij. Vijf praktijken in de omgeving nemen hen over, zo maakte zorgverzekeraar Zilveren Kruis zojuist bekend. ,,Details hebben we nog niet, maar die mensen kunnen nu hopelijk zonder stress het weekend in.’’

