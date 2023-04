Van der Sar nam een sullig machofilmpje op en laat Ajax apathisch de soep indraaien

Nog lang onduide­lijk­heid over afvaldum­pin­gen Zwolle, chagrijn in politiek: ‘Dat is toch veel te laat?’

Het blijft nog weken of zelfs maanden onduidelijk of het nieuwe afvalbeleid in Zwolle vruchten afwerpt. Ondanks druk van de politiek worden cijfers over bijvoorbeeld afvaldumpingen op z’n vroegst eind mei naar buiten gebracht. Wethouder Paul Guldemond legt uit waarom dat volgens hem sneller niet mogelijk is.