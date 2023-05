Van hard rijdende ambtenaren tot niet gesloten enveloppen: inwoners van Dalfsen klagen over gemeente

Oekraïense filmmaker toont ontroeren­de documentai­re in Zwols klooster

De Oekraïense filmmaker Alexander Plyska komt op dinsdag 23 mei naar het Zwolse Dominicanenklooster om zijn film Where are you, Adam? te laten zien. De documentaire, voorafgegaan door een inleiding door Plyska, toont het dagelijks leven in een afgelegen klooster op een Griekse berg.