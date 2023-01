Van Ondeugend Café tot dansavonden: 8 x weekendtips in Zwolle

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van een bezoek aan een Ondeugend Café of de nieuwe voorstelling in Museum De Fundatie? We hebben acht leuke weekendtips voor je op een rij gezet:

Voorstelling Familiespel

Zin in een theatervoorstelling? In Theater De Spiegel is op vrijdagavond 27 januari Familiespel te zien, een tragikomedie over een samengesteld gezin. “Want wat gebeurt er als je met je nieuwe partner, de kinderen en je ex en partner in een vakantiehuis zit? Saai wordt het in ieder geval niet”, meldt het theater op de website. De laatste kaarten bestel je hier.

Hef in Hedon

De Rotterdamse rapper Hef treedt vrijdagavond 27 januari op in Hedon. Een kaartje voor de rap-live-act kost 21 euro.

Lezing Watersnoodramp

De Fraterhuis Academie staat zaterdag 28 januari om 11.00 uur in het teken van de Watersnoodramp uit 1953. Met verhalen en beelden uit de historie van de stormvloeden neemt Zwollenaar Joop van Putten bezoekers terug in de tijd. Hij gebruikt hiervoor onder meer een 16 millimeter projector voor het vertonen van oude beelden, waaronder journaaluitzendingen uit die tijd. Vrienden van het Fraterhuis betalen 10 euro voor een kaartje; reguliere tickets zijn 16 euro.

Volledig scherm Joop van Putten. © Filmtheater Fraterhuis.

Nieuwe tentoonstelling Fundatie

Vanaf zaterdag 28 januari is in Museum De Fundatie het werk te zien van zestien schilders onder de 40 jaar, die volgens het museum behoren tot de absolute internationale top. Onder de titel Brave New World zie je een tentoonstelling met ‘meervoudige perspectieven, gevarieerde geschiedenissen en nieuwe esthetische kaders, samengesteld door schrijver en kunstcriticus Hans den Hartog Jager’, meldt De Fundatie op de website.

Volledig scherm Museum de Fundatie. © indebuurt Zwolle.

Klub Koos

Zaterdag kunnen de voetjes van de vloer in Café Koos, want het café op de Nieuwe Markt wordt omgetoverd tot Klub Koos. Huis-dj Erik komt die avond vanaf 22.00 uur draaien.

‘Van zooi naar mooi lamp’

In Stadkamer Zwolle Centrum kun je dit weekend genieten van zelfontworpen lampen van leerlingen van het Technasium van Thorbecke Scholengemeenschap. Eerstejaars leerlingen zijn acht weken beziggeweest met het ontwerp- en maakproces van 20 lampen. De lampen zijn gemaakt van restmaterialen van de kringloop. Je kan de lampen enkele weken bewonderen in een kleine expositieruimte op de tweede etage van Stadkamer.

Volledig scherm De Stadkamer in het centrum © Google Maps.

Ondeugend Café

Meneer Jan in Zwolle wordt weer omgetoverd tot ‘Ondeugend café’. In het restaurant op de Nieuwe Markt vindt zondagmiddag 29 januari een speciale middag plaats. “Voor iedereen die graag in een respectvolle omgeving de spanning van een speelse flirt opzoekt”, melden de initiatiefnemers van het Ondeugend café.

Bij de ontmoetingsplek kun je tussen 16.00 en 20.00 uur de ‘spanning van een speelse flirt’ opzoeken. “Vernieuwend en prikkelend, in een ongedwongen, elegante maar uitdagende sfeer. Voor dansen én voor een drankje aan de bar. Voor spannend contact én voor elkaars grenzen. Zo kan iedereen helemaal zichzelf zijn.” Om mee te doen, kun je je via de site van Ondeugend café aanmelden.

Wandeling door Zwolle

Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp ons land trof. Ook Zwolle werd geteisterd door overstromingen. De NTR besteedt hier aandacht aan met de documentaireserie Het water komt. Via de bijbehorende podwalk-app komen de overstromingen in Zwolle digitaal tot leven.

In de app kun je via een kaart een Zwolse looproute wandelen en met audio een verhaal horen over de impact van de waterramp in Zwolle. Zo loop je in Zwolle een route van 4,8 kilometer en ga je onder meer langs het Stationsplein, de Westerstraat, Park Eekhout, de Potgietersingel, het Ter Pelkwijkpark, de stadsgracht, Schoenkuipenbrug, Thomas a Kempisstraat, Diezerkade, Waterstraat, Melkmarkt en Burgemeester van Roijensingel. Meer info over de wandeling vind je hier.

