Van Paling tot Willem de Zwijgerstraat: deze Zwolse straatnamen bestaan niet meer

indebuurt.nl Hans (52) raakt zijn huis in Zwolle maar niet kwijt ondanks prijsda­ling van 62.000 euro: ‘Het is hier zo mooi’

Middenin de huizengekte zet Hans Bosch (52) zijn huis in Assendorp te koop voor 545.000 euro. Het gaat om een doorgaans gewilde jarendertigwoning vlakbij het centrum van Zwolle. Een jaar later is de prijs gedaald naar 482.500 euro en staat zijn woning nog te koop. Hans snapt er niets van: “Het is een ontzettend leuk huis met veel authentieke elementen.”