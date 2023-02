Van platenbeurs tot vintagebeurs: 8 x weekendtips in Zwolle

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van het bezoeken van een XXXL platenbeurs of de Vintage Kilo Sale? Of houd je meer van de Landelijke Sterrenkijkdagen? We hebben acht leuke weekendtips voor je op een rij gezet:

Stille tocht Oekraïne

Het is vrijdag 24 februari precies een jaar dat Rusland de militaire invasie begon in Oekraïne. Uit solidariteit met Oekraïne organiseert onder meer Stichting MYzwolle een stille tocht in Zwolle.

De stille tocht start vrijdag 24 februari om 19.00 uur bij het provinciehuis in Zwolle en eindigt bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark. Bij deze plek zijn vervolgens speeches, een zang en gedicht te horen. “Naast dat we hier stilstaan bij de oorlog in Oekraïne, willen we hier ook onze solidariteit betuigen met andere oorlogsslachtoffers en de getroffenen in het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië”, laten de initiatiefnemers weten. Meer informatie over de tocht, zoals het programma, vind je hier.

Stukafest Zwolle

Zin in een feestje of theateravond? Vrijdag 24 februari is er een nieuwe editie van Stukafest Zwolle. “Bij het Studentenkamerfestival worden studentenkamers in Zwolle omgetoverd tot minitheaters. De artiesten zitten bijna bij je op schoot, of andersom, dat is precies wat Stukafest zo bijzonder maakt! Voorafgaand aan het festival stel je zelf je eigen programma samen. Van jazz en klassieke muziek tot toneel, kleinkunst, singer-songwriters en beeldende kunst. We sluiten af met een knallende afterparty in Café de Kuiperij!”, meldt Stukafest Zwolle.

Er zijn verschillende routes (kamerrondes) die je kan volgen. Meer info over deze routes en hoe je tickets kan scoren, vind je op de Instagrampagina.

Vintage Kilo Sale

Heb jij nog wat lege plekken over in jouw garderobe en houd jij van vintagekleding? Houd dan dit weekend vrij, want de Vintage Kilo Sale komt eraan. Je kan in Zwolle op zaterdag 25 (van 12.00 tot 18.00 uur) en zondag 26 februari (van 10.00 tot 17.00 uur) terecht. Het event wordt georganiseerd door Throwback Classics.

Er ligt meer dan 2500 kilo vintagekleding in de Zwolse IJsselhallen. Je betaalt voor het gewicht van de kleding. Per kilo betaal je 25 euro. Een toegangskaartje (voor een tijdslot) kost 2,50 euro.

Volledig scherm Vintage-kleding shoppen. © Throwback Classics.

Muziek in Hedon of Koos

Zin in een feestje? En dan specifiek van muziek uit de zero’s? Dan moet je zaterdag 25 februari naar Hedon, want daar is om 23.00 uur Zeroo’s Heroes. Je hoort pop, indie, dance en dirty urban, de dj’s draaien alle hits overdwars. Een kaartje kost 16 euro en bestel je hier.

Liever andere muziek? Dan kun je diezelfde avond om 22.00 uur ook naar Café Koos. Daar draait dj Erik en die heeft een voorliefde voor alles wat niet in de top 40 staat.

Volledig scherm Dansen op de zaterdagavond. © Pexels, foto ter illustratie.

Landelijke Sterrenkijkdagen

Zwolse sterrenfanaten hebben leuke dagen voor de boeg, want dit weekend zijn de Landelijke Sterrenkijkdagen. Hier leren liefhebbers veel over het universum.

De figuurlijke deuren van Sidewalk Astronomy Spot op het Beekmanpad in Zwolle openen van 24 tot en met 26 februari voor de Landelijke Sterrenkijkdagen. Zwollenaren zijn hier welkom van 18:00 tot 22:00 uur. Liefhebber Wim van SWAN (Side Walk Astronomy Netherlands) vertelt hier met liefde over de sterrenhemel en uiteraard mag je zelf door de telescopen kijken.

Charlie and the Chocolate Factory

Zin een lekkere musical? Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 februari is in Theater De Spiegel Charlie and the Chocolate Factory te zien, het verhaal over Charlie die een van de gouden tickets bemachtigt. Daarmee krijgt hij toegang tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka. Een kaartje bestel je hier.

Volledig scherm Charlie and the Chocolate Factory. © Margot de Heide.

Muziekconcert in Oosterkerk

Het Jong Britten Benjamin Strijkorkest doet dit jaar mee aan het Europese Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt in België. Voor het verblijf en de reis zijn sponsors nodig en daarom is er op zaterdag 25 februari om 19.00 uur een concert. Het muziekspektakel wordt gegeven door het Britten Jeugd Strijkorkest, het Jong Britten Benjamin Strijkorkest en solisten. Zij zullen in de Oosterkerk onder meer Schindler’s List spelen, filmmuziek van de aangrijpende film uit 1993. Kaartjes bestel je hier.

Volledig scherm © Jong Britten Benjamin.

XXXL platenbeurs

Meer dan één miljoen lp’s, singels, cd’s en dvd’s. Zoveel muziek is er voor muziekliefhebbers op de platenbeurs in de IJsselhallen op zondag 26 februari. Volgens de organisatie is het de ‘grootste eendaagse platenbeurs van Europa’ en zijn er meer dan honderd standhouders. Je kan er naast muziek ook terecht voor muziekposters en vinylbenodigdheden en er is een muziektaxateur om jouw platen op waarde te schatten. Een entreekaartje kost 8,50 euro en jonge muziekliefhebbers tot en met vijftien jaar hebben gratis entree. Parkeren is gratis.

Volledig scherm Een eerdere editie van de Platenbeurs in Zwolle. © Wilco De Bruin / Variaworld.

