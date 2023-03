Van pubquiz tot stripmarkt: 10 weekendtips in Zwolle (en veel zijn gratis)

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van een pubquiz, stripmarkt of Zwolle mooier maken tijdens NLdoet? We hebben tien weekendtips voor je op een rij gezet:

NLdoet

Je samen inzetten via Zwolse initiatieven: dat is NLdoet in een notendop. Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is de grote vrijwilligersactie terug en zijn ook in Zwolle verschillende acties.

Op de website van NLdoet zie je welke activiteiten in jouw buurt zijn. In heel Zwolle zijn tot nu toe 81 activiteiten. Je kunt je in je eentje aanmelden, maar ook samen met je familie, vrienden of buurtgenoten aan de slag gaan.

Gratis audiotour door centrum

Dit hele weekend kun je gratis de audiotour ‘Zwolse vrouwen om van te houden’ volgen. Deze audiotour ‘wekt vergeten vrouwen tot leven’. “Bezoekers gaan bij de vrouwen thuis of op hun werkplek ‘op bezoek’ en krijgen een kijkje in wat hen bezighield. Een soort historische speeddate dus. De route voert langs zes plekken in de historische binnenstad waar onvergetelijke vrouwen van Zwolle woonden of werkten”, is te lezen op de site van Zwolle Unlimited.

De route begint en eindigt bij Museum Anno. Check hier hoe je de audiotour op je telefoon zet.

Dansen op house

Bij het Vliegende Paard kun je vrijdag 10 maart losgaan op housemuziek. Het event met beats, onder de naam Kleurrijk, keert terug. Je kan vanaf 22.00 uur je moves showen.

Stripmarkt

85 kramen, 128 jonge stripmakers en alleen maar strips, comics, graphic novels en prints. Dat vind je zaterdag 11 maart tussen 11.00 en 17.00 uur bij een gratis stripmarkt in de Grote Kerk in Zwolle.

De Zwolse illustrators en striptekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen organiseren namens stichting 9eKunst het festival. Vorig jaar kwamen naar eigen zeggen 1.700 bezoekers naar de eerste stripmarkt in Zwolle. Daarom is er dit jaar weer een editie van ‘Nieuwe Garde’. De editie is ‘een flinke hap groter dan de eerste editie’, melden de organisatoren.

Spelletjes en pubquiz

Zin in een spelletjesavond met pubquiz? Kom dan zaterdag 11 maart vanaf 16.00 uur naar Boulderhal Roest aan de Marsweg 10 in Zwolle. Vanaf dan speel je spellen als kwakzalvers, colonisten, exploding kittens en veel meer. Om 19.30 uur start de pubquiz. Je kan gratis aan alles meedoen. Voor de pubquiz kun je je op de dag zelf aanmelden bij het barpersoneel.

Feestje 30 Something

Je bent nooit te oud om jong te gaan. Dat is het thema van 30 Something, een feestje bij Hedon met alle muziek in de mix. Op zaterdag 11 maart hoor je vanaf 23.00 uur de grootste hits en vergeten parels én neem je jezelf en je leeftijd volgens Hedon met een flinke korrel zout. Een kaartje kost 16 euro en koop je hier.

Foute party

Zin in een fout feestje met artiesten als Vieze Jack, Paul Elstak en de Lawineboys? Kom dan naar de Q-Music The Party Fout! XXL, op zaterdag 11 maart in de Zwolse IJsselhallen. Een kaartje kost 26,50 euro zonder servicekosten.

Blaudzun

Nog meer muziek: op zaterdag 11 maart kun je ook naar Blaudzun in Theater De Spiegel. De Nederlandse sing-songwriter is vooral bekend van het nummer Promises of No Man’s Land, waarmee hij al jaren een plekje in de Radio 2 Top 2000 scoort. Kaartjes (met verschillende prijzen van 0 tot 32 euro) koop je hier.

Wandeling in de natuur

Op zondag 12 maart is er tussen 14.00 en 16.00 uur een wandeling, waarbij je meespeurt naar sporen in de natuur. De wandeling wordt georganiseerd door IVN en start bij Uitspanning Het Engelse Werk in Zwolle. “We lopen langs de uiterwaard (afhankelijk van de waterstand) en door het Engelse Werk. Centraal thema is ‘Speuren naar sporen’, waarbij we zoeken naar sporen van de bever, maar ook van andere knaagdieren, watervogels, de elementen en zelfs insecten. Veel sporen kun je met het blote oog zien.” Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. “Verrekijker, loepje en laarzen of waterdicht schoeisel worden aanbevolen.”

Livemuziek bij Café Koos

Je weekend afsluiten met muziek kan op zondag bij Café Koos. Je kan vanaf 19.30 uur gratis luisteren naar livemuziek van Turbid Milk. Doortje en Eva brengen een mix van funky pop en ‘kleinkunst met een donker randje’.

