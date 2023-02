Van valentijnsmarkt tot Zwolse Korenfestival: 12 x weekendtips in Zwolle

indebuurt.nlNog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van het bezoeken van een valentijnsmarkt, handwerkbeurs of het Zwolse Korenfestival? We hebben twaalf weekendtips voor je op een rij gezet:

Handwerkbeurs

Ben je een liefhebber van breien, borduren, haken, quilten en zelf-maak-mode? Dan is de Handwerkbeurs misschien wel iets voor jou. Het event vindt tot en met zondag 12 februari in de IJsselhallen plaats. Een entreekaartje kost 11 euro per persoon.

Ballads, blues, pop en swing

Zin in een avondje ballads, blues, pop en swing? Kom dan vrijdag 10 februari naar het SIO-gebouw. “Sveva en haar bandleden Thomas en Herralt trekken alle registers open bij ZZUit. Deze jonge dynamische musici brengen eigen songs, maar ook bekende nummers van artiesten als Aretha Franklin, Michael Jackson en Ilse de Lange. Muziek om naar te luisteren én om bij te swingen. Een sprankelend optreden in het buurttheater in Zwolle-Zuid”, meldt ZZUit. Een kaartje van 15 euro koop je hier.

Zwolse Korenfestival

Maar liefst 27 koren hoor je op zaterdag 11 februari vanaf 10.00 uur in Schouwburg Odeon. Ze zijn elk twintig minuten te horen. Ook zijn er (gratis) workshops te volgen. Het programma vind je hier en een kaartje bestel je hier.

Peperbuswandeling

Zeg je Peperbus, zeg je Zwolle. Vanaf de Veemarkt start op zaterdag en zondag een Peperbuswandeltocht. Er zijn verschillende afstanden van 5 tot en met 30 kilometer. Inschrijfgeld kost tussen de 3,50 en 4,50 euro. Hier vind je meer info over de inschrijving.

Kruisbrink Festival

Op verschillende locaties in Zwolle kun je zaterdag 11 februari tijdens het Kruisbrink Festival genieten van componiste en gitariste Annette Kruisbrink.

Dit is het programma: - 09:30 uur: ArtEZ Conservatorium Zwolle, gratis; - 12:15 uur: ArtEZ Conservatorium Zwolle, lunchconcert met orkest. Voorverkoop 12,50 euro, zaal 15 euro; - 15:30 uur: Doopsgezinde Kerk Zwolle, middagconcert met Het Lais Kwartet, toegang vrijwillige bijdrage; - 20:15 uur: Doopsgezinde Kerk Zwolle, avondconcert, met Philine Coops en pianoduo Marten & Marte, voorverkoop 17,50 euro, zaal 20 euro.

Hier vind je meer info.

Wandelroute circulaire economie lopen

Tot en met zaterdag 11 februari kunnen wandelaars van 10.00 tot 17.00 uur een gratis inspiratieroute ‘circulaire economie’ lopen. Bij deze wandeling zie je hoe lokale en regionale kunstenaars, makers, scholen en bedrijven producten en diensten van hergebruik in de stad tonen.

Het startpunt van de route is onder de Sassenpoort. Hier kun je een papieren flyer met de wandelroute ophalen. Onderweg kom je langs initiatiefnemers, makers en organisaties van circulaire initiatieven. Bijvoorbeeld projecten van studenten. “Gaandeweg blijkt hoeveel er al wordt ondernomen in de stad en in regio Zwolle. Lopers ervaren hoe ze zelf het verschil kunnen maken door circulair te gaan denken, leven en werken”, meldt de gemeente Zwolle.

De route is een combinatie van live en online: wandelaars krijgen aanvullende info via hun smartphone. Op deze website staat een downloadknop voor de audiotour.

Kunst lenen

Zaterdag 11 februari is er een nieuwe uitleendag van kunst. Bij Amehoela aan de Faradaystraat 17-19 in De Marslanden kun je tussen 13.00 en 17.00 uur kunst komen kijken, lenen en terugbrengen. Ook kun je er kunst kopen.

College over woke- en cancel-cultuur

Hoe denkt de filmwereld over de woke en cancel-cultuur? Dat hoor je zaterdag 11.00 uur in een college bij de Fraterhuis Academie. “In de filmwereld neemt het woke denken en de cancel-cultuur een interessante positie in en heeft inmiddels zichtbare sporen nagelaten. Maar wat zijn de gevolgen van het woke denken en welke consequenties zitten er aan de cancel-cultuur? Cultuurhistoricus en huisdocent Constant Hoogenbosch plaatst in deze lezing kritische nuances”, meldt het Fraterhuis. Interesse? Een kaartje online of aan de deur kost 16 euro (en 10 euro als je Vriend van het Fraterhuis bent).

Er is ook nog een ander college over de film Tutankhamun: The Last Exhibition, ingeleid door Midden-Oosten-kenner Jielis van Baalen.

Open middag Indiase dans

De Indiase dansschool Namaste dance houdt samen met Nawa Rasa Dancing 11 februari van 14.00 tot 17.00 uur een open middag bij De Enk in de Enkstraat 67. “Belangstellenden kunnen genieten van de dansdemonstraties in de klassieke dansvormen bharatanatyam en in de moderne dans bollywood. Daarnaast kan men ook mee doen met een proefles klassieke dans en/of bollywood. U kunt ook luisteren naar de authentieke Indiase moderne en klassieke muziek”, meldt Nawa Rasa Dancing.

Valentijnsmarkt

Je valentijn verrassen met een cadeau? Dan kun je een kijkje nemen bij een valentijnsmarkt in Zwolle. Op zondag 12 februari organiseert cadeauwinkel Trotz van 10:00 tot 16:00 uur bij melkschapenboerderij De Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg een markt, meldt Trotz op social media.

Zo’n veertien (Zwolse) ondernemers doen mee, zoals Bijzonder Kaarsen, DotsAround, cadeauwinkel Van d’olde Stempel, Glasatelier Zwolle, Ringen en dingen, sieraden en horloges van Sassy Nature, baby- en kinderkledingwinkel MissDraad en tassenwinkel Semm’s.

Liefdesliedjes in het klooster

Zin om met je valentijn liefdesliedjes te zingen? Dat kan zondagmiddag 12 februari in het Dominicanenklooster. Op de dag van Sint Valentijn zing je in het klooster onder meer het winnende Songfestivallied, Love Shine a Light. Je leert het nummer driestemmig zingen. Een ticket kost 12,50 euro.

ThorRun

Op 12 februari is ook de ThorRun Zwolle, een sportevenement met verschillende survivalruns. Inschrijven kan niet meer. Hier vind je de startlijst.

