Varen op Overijsselse Vecht weer mogelijk, sluisbediening weer ingeschakeld

indebuurt.nl Rutger ergert zich aan prijs gevulde koek bij Zwolse Albert Heijn: 'Hoeveel mensen trappen daar in?'

Vier gevulde koeken voor 59 cent, of toch 2,36 euro afrekenen. Daar liep Rutger Steenbergen uit Zwolle tegenaan bij een filiaal van Albert Heijn in de Hanzestad. In een LinkedIn-post deelt hij zijn irritatie over de prijsaanbieding die lijkt te suggereren dat je vier koeken voor de prijs van een krijgt. Maar niet iedereen is het met hem eens.