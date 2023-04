VC Zwolle neemt met zege tegen Sudosa revanche op zichzelf, derde plaats is nog haalbaar

Waterschap Drents Overijssel­se Delta gestart met voorjaars­in­spec­tie dijken

Dijkinspecteurs van Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn deze week begonnen om te controleren of de dijken de winter goed zijn doorgekomen. Ze checken hierbij of er ergens herstelwerkzaamheden nodig zijn. Naast de conditie van de dijken wordt ook gekeken of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.