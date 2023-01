VC Zwolle Topvolleybal strikt toch een extra spelverdeelster: ‘Het risico was te groot’

In Zwolle moet de 21-jarige Vellener de langdurig geblesseerde Sanne Konijnenberg vervangen, die door een botsing langer is uitgeschakeld dan werd verwacht. Hierdoor was Daantje Vennik de enige spelverdeelster in de selectie. Technisch manager Edwin van den Broeke geeft aan dat de club daarom toch de transfermarkt is opgegaan. ,,Door het wegvallen van Sanne, de fase in de competitie, het risico van één spelverdeelster en het sluiten van de transferperiode voor speelsters per 1 februari.”