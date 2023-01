VC Zwolle Topvolleybal verzuimt vijfsetter in Borne af te dwingen

Die rollen waren echter omgedraaid in de tweede set. Zwolle serveerde in die fase heel behoorlijk en kwam op een ruime 11-21 voorsprong. Die marge werd tegen het einde van de set wat kleiner, maar de ploeg van coach Eric Meijer bleef aan de goede kant van de score (19-25). ,Als we daarin netter waren geweest, pak je die set met 15-25 en dat is toch een ander gevoel. We hebben gewoon veel kansen gemist.” Ook in de derde set ging het in de slotfase mis. Meijer: ,,Na 15-15 scoren zij tien punten en wij twee. Dat mag niet gebeuren.”